  • 903

    Mektuplardan Selam Olsun / Işık Öğütçü

    Eskiden mektuplar uzaklardaki insanları birbirine yakınlaştırır, haberleşmelerini sağlardı. Yıllar sonraya kaldığında anı olur, o günleri anımsamamıza yarardı. Bir de bu mektupların belge değeri taşıyanları vardı […]

  • 901

    EDEBİYATTA MEKTUP / Ramazan Çinko

    ‘Edebiyatta mektup’ deyince ilk akla gelen, Franz Kafka’nın babasına yazdığı mektup olduğu iddia edilen o ünlü, ‘babaya mektup’ adıyla çevrilen yüz küsur sayfalık metindir. Hatta […]

  • 905

    Söyleşi / Haluk Oral – Ülkü Burhan

    Söze, 2016 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Bu ödül aslında sizin okuyucularınızın da iyi kitap peşinde olduğunun göstergesidir deyip kendime de pay çıkarıyorum. […]

  • 906

    Eski Sevgiliye Mektup / C. Hakkı ZARİÇ

    Nafia Hanım Kuş sesleriyle gelirdim size. Göğün içinden geçip gelirdim. Akdeniz’in sesine yaslanırdı sesim, maviye şaşırmanın bütün anlamlarını yüklenir gelirdim. Kurak toprakta biriken yağmur özlemiyle […]

  • 908

    Parotis / Şengül Can

    Yüzünde bir karanlık hissiyle yazmaya başladı. Kâğıdın mürekkebe bulandığı sonra da bakışlarıyla kesiştiği yerde vazgeçiyordu. Harfleri bırakıp uzaklaşıyordu. Hatırladığı çok az kelime olmasına rağmen yazmaya […]

  • 907

    Salyangoz / Feryal Tilmaç

    İşte bu kayıt odur ki üğrüme yaklaşırken bir telkinimizi daha yerine getirdik. Yeşil mevsimin kırkıncı ikindisiyle birlikte uzun yağmurlar dindi. Topluluğumuzun kadınlarına haber saldık. Büğrüşlerine […]

  • 9.sayı

    Edebiyatta Mektup Dosya Konulu 9.Sayımız Çıktı!

    YENİ YILDA EDEBİYATİST’TEN MERHABA, Sevgili okurlar, Kayıplarla dolu bir yıl geçirdik. Patlayan bombaların haberleriyle karamsarlığımız artarken yaşama sevincimiz eksildi. Geleceğin belirsizliği, sokakların eskisi gibi olmayışı […]

  • 5095

    USTALARIN HİKAYESİ / Melih Yıldız

    Orhan Kemal, ‘’Nazım Hikmet’le 3,5 Yıl’’ adlı eserinde, ustası Nazım Hikmet’le tanışmasını ve Bursa Hapishanesi’nde geçen anılarını kaleme alır. 1940 yılının başlarıdır. Orhan Kemal, hapishane […]

9. Sayımız Çıktı !

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