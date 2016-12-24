Eskiden mektuplar uzaklardaki insanları birbirine yakınlaştırır, haberleşmelerini sağlardı. Yıllar sonraya kaldığında anı olur, o günleri anımsamamıza yarardı. Bir de bu mektupların belge değeri taşıyanları vardı […]
Nafia Hanım Kuş sesleriyle gelirdim size. Göğün içinden geçip gelirdim. Akdeniz’in sesine yaslanırdı sesim, maviye şaşırmanın bütün anlamlarını yüklenir gelirdim. Kurak toprakta biriken yağmur özlemiyle […]
Yüzünde bir karanlık hissiyle yazmaya başladı. Kâğıdın mürekkebe bulandığı sonra da bakışlarıyla kesiştiği yerde vazgeçiyordu. Harfleri bırakıp uzaklaşıyordu. Hatırladığı çok az kelime olmasına rağmen yazmaya […]
İşte bu kayıt odur ki üğrüme yaklaşırken bir telkinimizi daha yerine getirdik. Yeşil mevsimin kırkıncı ikindisiyle birlikte uzun yağmurlar dindi. Topluluğumuzun kadınlarına haber saldık. Büğrüşlerine […]
YENİ YILDA EDEBİYATİST’TEN MERHABA, Sevgili okurlar, Kayıplarla dolu bir yıl geçirdik. Patlayan bombaların haberleriyle karamsarlığımız artarken yaşama sevincimiz eksildi. Geleceğin belirsizliği, sokakların eskisi gibi olmayışı […]