SonGemi Antoloji-1

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Mart 2017’de 28. Sayısı yayınlanan Son Gemi Edebiyat Dergisi’nin 2016 yılı öykülerinden derlediği Son Gemi Antoloji 1 Öykü Seçkisi, bEdebiyatist etiketi ile çıktı. 20 öyküden oluşan ve internet ortamında en çok beğenilen öyküleri bir araya getiren seçki edebiyata gönül vermiş yirmi kalemin eserlerini ölümsüzleştiren bir çalışma. Edebiyatist Yayınevi’nin ilk kitabı niteliği taşıyan ve her yıl tekrarlanacak olan antolojinin ilk derlemesinde yer alan yazarlar,

Hatice DÖKMEN, Ayşegül KAYA, Hatice ŞAHMAN, Fatma Nuran AVCI,

Yasemin YÜCETÜRK, Fatih AYAN, Özlem UÇAK, Nilgün ATAR,

Tutku TAŞKINOĞLU, Ezgi DURAN, Tuğçe CENGİZ, Hicran BEKİROĞLU,

Gizem BİLGİN, Muzaffer CANDANER, Arzu DURUKAN, Derya BALCI,

Leyla ÇAĞLI, Tuğba Erlik MALATACIK, Türkan GÜLTEKİN, Ayhan ŞİMŞEK