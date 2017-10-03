ALTINCI MEVSİM / RABİA BURHAN

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Yazar : RABİA BURHAN

ISBN : 978-605-67262-8-6

Ebat : 13,5 x 21X5 cm

Fiyatı : 8 TL

Türü : ŞİİR

Sayfa Sayısı : 56

Dağıtım Tarihi : 26 EYLÜL 2017

Beşinci mi, altıncı mı?

Aradığım mevsim

Ne zaman kırda bir papatya olsam

Fallara kurban yapraklarım

Ya da ne zaman sararsam solsam

Düşürmeye korkak dallarım

Yeni bir mevsim keşfi…

Denizi taşırmayan

Hiçbir canlıyı geçici kılmayan

Kendine aşık şiir kuşatmalarda

Kendi havasını koklayan

Kimsenin yazına kışına ortak olmayan

Başka bir mevsim

Henüz dile dolaşmayan.

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