ALTINCI MEVSİM / RABİA BURHAN

3 Ekim 2017 Edebiyatist EDEBİYATİST, ÖYKÜ 0

ALTI

 

Yazar           : RABİA BURHAN

ISBN            : 978-605-67262-8-6

Ebat              : 13,5 x 21X5 cm

Fiyatı            : 8 TL

Türü              : ŞİİR

Sayfa Sayısı  : 56

Dağıtım Tarihi :  26 EYLÜL 2017

 

Beşinci mi, altıncı mı?
Aradığım mevsim
Ne  zaman kırda bir papatya olsam
Fallara kurban yapraklarım
Ya da ne zaman sararsam solsam
Düşürmeye korkak dallarım
Yeni bir mevsim keşfi…
Denizi taşırmayan
Hiçbir canlıyı geçici kılmayan
Kendine aşık şiir kuşatmalarda
Kendi havasını koklayan
Kimsenin yazına kışına ortak olmayan
Başka bir mevsim
Henüz dile dolaşmayan.

 

 

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