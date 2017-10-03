ALTINCI MEVSİM / RABİA BURHAN

Yazar : RABİA BURHAN
ISBN : 978-605-67262-8-6
Ebat : 13,5 x 21X5 cm
Fiyatı : 8 TL
Türü : ŞİİR
Sayfa Sayısı : 56
Dağıtım Tarihi : 26 EYLÜL 2017
Beşinci mi, altıncı mı?
Aradığım mevsim
Ne zaman kırda bir papatya olsam
Fallara kurban yapraklarım
Ya da ne zaman sararsam solsam
Düşürmeye korkak dallarım
Yeni bir mevsim keşfi…
Denizi taşırmayan
Hiçbir canlıyı geçici kılmayan
Kendine aşık şiir kuşatmalarda
Kendi havasını koklayan
Kimsenin yazına kışına ortak olmayan
Başka bir mevsim
Henüz dile dolaşmayan.
EDEBİYATİST YAYINLARI
Tel: (0) 212 232 10 52 Faks: (0) 212 343 3847
Yorumlar