Bir İhtimalin Anatomisi / Nil Sakman

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Her şey tek planda olup bitecek. Meraklanma. Bir ihtimâli yürüyeceksin. Beş, bilemedin altı kilometre. Yol boyunca karşılaşmaların olacak. Bunu, buraya gelirken biliyordun. Söylememe gerek yoktu. Çıkmanın yarısı karşılaşmak. Peygamberdevesinin dünyasından, yaşadığımız bu dünyaya savrulmak. Bu değil mi insanın işi? Açıklaması evriminin hafızasında gizli. Kimsenin yüzüne bakmanı, durup konuşmanı isteyecek değilim. İlişmeden geçip gitmek elinde. Anımsatmam anlamsız. Yine de önlem alıp söyleyeyim. Bu işe sen gönüllü oldun. Bir karşılaşma yarattın aramızda.

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