Soru işaretiyle biten bir başlığı yazının
tepesine kondurmak, o yazının gidişatını
önceden belirlemek demektir. Zira yazıyı
yazmaya oturan kişinin aradığı bir soru vardır: bu
sorunun cevabına ulaşmak acelesi daha başlıkta
belirmiştir. Böylesi bir başlıkla lakırdısına başlayan
yazarın soru imini ortadan kaldırmak üzere vereceği
cevaplar, aslına bakarsanız, çoktan hazırdır da o
biraz lafını karamela şekerine dolayıp okuruna
yalatmaya çalışacaktır. Yaptığı şey söz denemesidir,
bu nedenle bu tür yazılara boşuna deneme yazısı
denmediği de buradan çıkarılıp anlaşılmalıdır.
Bir “Yazar” Niye Aşk Mektubu Yazar? / Mahmut Şenol
Soru işaretiyle biten bir başlığı yazının
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