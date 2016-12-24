Bir “Yazar” Niye Aşk Mektubu Yazar? / Mahmut Şenol

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Soru işaretiyle biten bir başlığı yazının

tepesine kondurmak, o yazının gidişatını

önceden belirlemek demektir. Zira yazıyı

yazmaya oturan kişinin aradığı bir soru vardır: bu

sorunun cevabına ulaşmak acelesi daha başlıkta

belirmiştir. Böylesi bir başlıkla lakırdısına başlayan

yazarın soru imini ortadan kaldırmak üzere vereceği

cevaplar, aslına bakarsanız, çoktan hazırdır da o

biraz lafını karamela şekerine dolayıp okuruna

yalatmaya çalışacaktır. Yaptığı şey söz denemesidir,

bu nedenle bu tür yazılara boşuna deneme yazısı

denmediği de buradan çıkarılıp anlaşılmalıdır.

Devamı için…