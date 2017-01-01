Düşünmeden İnananlar İçin / Yurdagül Sayıbaş

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“2006 Nobel Edebiyat Ödülü ‘Kentinin melankolik ruhunun izlerini sürerken kültürlerin birbiriyle çatışması ve örülmesi için yeni simgeler bulan’ Orhan Pamuk’a verilmiştir.” İsveç Akademisi Bir yazar için yaşanabilecek en büyük mutluluk olmalı Nobel’i almak ve üstelik bunu ülkesine kazandıran ilk yazar olmak. 2006 yılında Orhan Pamuk’a ödülü veren İsveç Akademisi, gerekçesini açıklarken bu cümleyi kurmuş. O yıl, bu cümle üzerinde uzun uzun düşünmüştüm. Çevremdeki pek çok kişinin Pamuk ile ilgili yaptığı olumsuz eleştirileri hatırlıyorum: bu ödülü ona ‘layık’ görmüyorlar ve hatta bazıları bu ödülün Yaşar Kemal’in hakkı olduğunu söylüyorlardı. Onlarla konuştuğumda, yazarın hiçbir kitabını okumadıklarının, sadece kulaktan dolma bilgilerle bu sonuca ulaştıklarının farkına varıyordum.

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