EDEBİYATİST KEMAL SUNAL ÖZEL SAYISI ÇIKTI (SAYI-17 MAYIS-HAZİRAN 218)

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Gökhan Coşkun’un Genel Yayın Yönetmenliğinde çıkan Mizah dosya konulu Kemal Sunal Özel Sayımız sizlerle.

“Konu mizah olunca belki de dünyanın en zengin ülkesiyiz.” diyerek başladık bu sayıya.

Mizah denilince akla ilk gelen isim olan Türkiye’yi güldüren adamı Haydar Ali Albayrak yazdı: “YÜZÜYLE GÜLDÜREN, YÜRÜYÜŞÜYLE DÜŞÜNDÜREN BİR USTA: KEMAL SUNAL”

Usta mizah yazarı ve komedyen Vedat Özdemiroğlu bir anlatı bıraktı sayfalarımıza.

Günümüz sevilen yazarlarından Mahir Ünsal ERİŞ de “Hayırlı” bir yazısıyla bu sayımıza konuk olan bir diğer önemli isim.

Temamıza uygun olarak özenle seçtiğimiz iki keyifli röportajlarımız ise Sunay Akın ve Ceyhun Yılmaz ile oldu.

İşlediğimiz dosya ve incelemelere değinecek olursak:

Şövalyemiz Kaan Demirdöven Kara Mizahı anlattı Hoca Nasrettin’in bıraktıklarıyla.

Saide Naz ise Türkiye’de Mizahın gelişimini ve Karikatür Dergilerinin tarihçesini enine boyuna inceledi.

Kaan Murat Yanık, Doğu’nun Baykuşu Sadık Hidayet’i, Nazlıcan Özcan, Hasan Ali Toptaş’ın Kuşlar Yasına Gider adlı romanını, Burcu Narsap ise İngiliz Edebiyatının Özgür Ruhlu Kadınları’nı sundu sizelere.

20’den fazla öykü-anlatı bir o kadar da şiirin olduğu bu sayımızın Dünya’dan Şiirler köşesinin konuğu ise İtalyan Şair Claudia Piccino oldu.

Birbirinden kıymetli çalışmalarıyla dergimize değer katan 55 kişilik çizer kadromuz ise şöyle:

Ekin Başak Akgül, Önder Özgenç, Erman Gülgeç, Alkım Beyhan, Atılay Aşkaroğlu, Ayla Acet, Begüm Gültekin, Bensu Koçak, Berna Yangın, Burcu Durdu, Buse Gündoğan, Buse Simon, Büşra Küçükoğlu Önal, Büşra Şenol, Ceyhun Yapıcı, Deniz Işık, Didenur Kazar, Elif Gökçe Tunçel, Emine Gündüz Menteş, Ersin Tekin, Esra Balcan, Fatma Erdem, Gül Ezgi Karaman, Gül Sarı, İnanç Solak, İzzet Küçükağaoğlu, Medine Karabulut, Melike Erkorkmaz, Melis Uzunoğlu, Meryem Uçar, Nisa Nur Sungur, Oktay Kadeyifçi, Onurcan Kaya, Özlem Hiçyılmaz, Pınar Akıncı, Pınar Ataç, Rabia Yıldırım, Salih Uygun, Selma Akaltun, Serpil Vesek, Sezen Özyıldız, Sude Gültekin, Sultan Özer, Şeyda Öcal, Şeyma Türk, Şüküre Temel, Tuğçe Bilge, Tuvana Artun, Uğur Aslan, Ümit Çilingir, Vejdin Çelik, Yazgı Bülbül, Yiğit Efe Sevinçli, Yiğit Hasra, Zeynep Kesim.

Gülmek güzel şey vesselam. Yeni sayımızın sizlere sonsuz tebessüm ve bilgi katması dileğiyle.

Keyifli okumalar.