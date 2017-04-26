EDEBİYATİST MAYIS-HAZİRAN SAYISI ÇIKTI!

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Edebiyatist Dergisi 11. sayısı “Roman” dosyasıyla yayımlandı.

Ülkü Burhan’ın genel yayın yönetmenliğindeki dosya konusu yazıları; Hülya Soyşekerci “Roman Türünün Bugünü ve Yarını Hakkında”, Şebnem Pişkin “Tarihin Romanlardaki Yeri”, RaselRakkella Asal “19. Yüzyıl Fransız Romanında Gerçeklik”, Ramazan Çinko “Roman Kahramanları” ve Gülşah Elikbank “Edebiyatın Arka Bahçesi Fantazya”.

Dergide ayrıca Onur Caymaz söyleşisi ve Arife Kalender’in yeni çıkan kitabı “Dört İsmail bir Leyla” üzerine Nisa Leyla eşliğinde yapılan röportaj yer alıyor.

Serkan Türk, Gamze Arslan, Zerrin Saral, Banu Özyürek, BedrosDağlıyan, Nurten Çakır, Fatih Külahcı, Veysel Oğuzcan Tünay, Yılmaz Yılmaz, İrem Uzunhasanoğlu, H. Meriç Doruk, Sadık Yavuz, Erinç Büyükaşık bu sayının öykücüleri.

Ahmet Ertan Mısırlı, Metin Fındıkçı, DanyalNacarlı, Feyyaz Kadri Gül, Volkan Hacıoğlu, Tolga Özen, Kubilay K. Suvarlı, Ömer P. Yılmaz, Aytekin Karaçoban, Hüseyin Çatal, Erhan Onur Kocaman, Kenan Ovacık şiirleriyle yer alıyorlar.

“Defterden” yazısıyla Rahmi Emeç, “potpori”de Şeyma Koç, İncelemede ZozanGüleken, Sinema başlığıyla Halil Fincan yazıları da okurların beğenisine sunuluyor.

Edebiyatist Dergi