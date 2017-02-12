Edebiyatist’ten hayvanseverler için çok özel bir kitap projesi… Elde edilen gelir sokak hayvanları yararına kullanılacaktır.

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Hayatımıza renk katan en sevimli dostlarımızdan kedilerimizle olan anılarımızı, onları anlattığımız yazılarımızı ‘Kedi Öyküleri’ başlığı altında bir kitapta toplayacağımız proje başlattık. En az yüz yazardan oluşmasını planladığımız bu kitapta onların hayatımıza kattığı bizi gülümseten, eğlendiren, şaşkınlığa uğratan, üzen, endişelendiren, heyecanlandıran ve sebep oldukları daha birçok duygu yer alacaktır.

Bizimle birlikte bu eğlenceli kitap projesinde yer almak isterseniz eğer;

31.03.2017 tarihine kadar aşağıda belirttiğimiz mail adresine detaylı özgeçmişiniz, (gerektiğinde ulaşabilmek için sosyal medya adresleriniz) örnek yazınızla (yazılar 800 ila 2000 sözcük içerebilir) ve kedinizle çekilmiş olan bir fotoğrafınızla başvuruda bulunabilirsiniz. Fotoğraflar yüksek çözünürlükte olmalıdır.

Telif hakkınız 1 kitaptır ve hakkınız olan kitap geliri sokak hayvanları yararına kullanılacaktır. Bilginize.

Mail Adresimiz: leyla@edebiyatist.com

Twitter adresimiz: @edebiyatistcom

Instagram adresimiz: @edebiyatist