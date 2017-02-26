Edebiyatta Günlük Dosya Konulu 10.Sayımız Çıktı!

Bu Sayımızda,
DOSYA:
Mahmut ŞENOL Edebiyatın Rıht Ayarı Günceyle Başlar
Ülkü BURHAN Tanpınar Günlükler ve Beş Şehir Üzerine
Ramazan ÇİNKO Saatleri Ayarlama Enstitüsü
Raşel Rakella ASAL Hangi Dehlizlerdir İçimizde Yankılanan?
Semrin ŞAHİN Modernizmin Öncüsü Virginia Woolf’un Günlükleri
ÖYKÜ: Feridun ANDAÇ Oğul
Barış Çağrı GENÇ Orçun’un Dağılan Krallığı
Önder ŞİT Şehirden Uzakta
Turan DAĞLI Alırım Bi Dal
Emrah ATEŞ I / 22
Hayriyem Zeynep ALTAN Burgaz Ada’da Yokuş Yukarı
Fatma Nuran AVCI Suya Anlattım
Nargül DELİCE Gecenin Sesi
Özgür ÇIRAK Otogarda
Ceren TAN Peki Bu Öykü Gerçek Hayatta Ne İşimize Yarayacak?
ŞİİR:
Arife KALENDER Gece Mavisi
Veysel ÇOLAK Sargın
Koray FEYİZ Yıl Bir Köpekti
Mustafa EMRE Sonsuzluğa Akan İbrişim
Kenan OVACIK Üç Elmalık
Serdar SOLKUN K’arar
Ahmet GÜNBAŞ Kıyıcıl
Adnan METİN Nedir Bu Abanoz Möble Merakımız
Harun ATAK Ellerim Nerede Benim
Bekir DADIR Öpücükler Mevsimi
Mehmet YÜKSEL Uğurböcekli Martı Ve Sarmaşık
Gökhan COŞKUN Sanrıcılık
Halil FİNCAN Odasında şair…
SÖYLEŞİ: Bilge BULUT Nazlı Eray
AYRICA: Rahmi EMEÇ Defter’den
Ersin Tezcan Bulmaca
Şeyma Koç Potpuri
Utku VARLIK Ortodokslular
Suat BİLGİ Müzik
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