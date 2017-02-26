Edebiyatta Günlük Dosya Konulu 10.Sayımız Çıktı!

26 Şubat 2017 Edebiyatist EDEBİYATİST HABER 0

Bu Sayımızda,

DOSYA:

Mahmut ŞENOL Edebiyatın Rıht Ayarı Günceyle Başlar

Ülkü BURHAN Tanpınar Günlükler ve Beş Şehir Üzerine

Ramazan ÇİNKO Saatleri Ayarlama Enstitüsü

Raşel Rakella ASAL Hangi Dehlizlerdir İçimizde Yankılanan?

Semrin ŞAHİN Modernizmin Öncüsü Virginia Woolf’un Günlükleri
ÖYKÜ: Feridun ANDAÇ Oğul

Barış Çağrı GENÇ Orçun’un Dağılan Krallığı

Önder ŞİT Şehirden Uzakta

Turan DAĞLI Alırım Bi Dal

Emrah ATEŞ I / 22

Hayriyem Zeynep ALTAN Burgaz Ada’da Yokuş Yukarı

Fatma Nuran AVCI Suya Anlattım

Nargül DELİCE Gecenin Sesi

Özgür ÇIRAK Otogarda

Ceren TAN Peki Bu Öykü Gerçek Hayatta Ne İşimize Yarayacak?
ŞİİR:

Arife KALENDER Gece Mavisi

Veysel ÇOLAK Sargın

Koray FEYİZ Yıl Bir Köpekti

Mustafa EMRE Sonsuzluğa Akan İbrişim

Kenan OVACIK Üç Elmalık

Serdar SOLKUN K’arar

Ahmet GÜNBAŞ Kıyıcıl

Adnan METİN Nedir Bu Abanoz Möble Merakımız

Harun ATAK Ellerim Nerede Benim

Bekir DADIR Öpücükler Mevsimi

Mehmet YÜKSEL Uğurböcekli Martı Ve Sarmaşık

Gökhan COŞKUN Sanrıcılık

Halil FİNCAN Odasında şair…
SÖYLEŞİ: Bilge BULUT Nazlı Eray
AYRICA: Rahmi EMEÇ Defter’den

Ersin Tezcan Bulmaca

Şeyma Koç Potpuri

Utku VARLIK Ortodokslular

Suat BİLGİ Müzik

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