Edebiyatta Mektup Dosya Konulu 9.Sayımız Çıktı!

80 SHARES Paylaş Tweetle

YENİ YILDA

EDEBİYATİST’TEN

MERHABA,

Sevgili okurlar,

Kayıplarla dolu bir yıl geçirdik. Patlayan bombaların haberleriyle karamsarlığımız artarken yaşama sevincimiz eksildi. Geleceğin belirsizliği, sokakların eskisi gibi olmayışı ise içe dönük halimizi pekiştiriyor git gide. Kendimize dönüp yalnızlaştığımız, kimsesiz bir zamanda yaşıyoruz. Sıradan yaşamımız korku ve kaygı içinde şimdi. Huzursuz, suskun her birimiz…

Ama EDEBİYATİST kendi yoluna, yönü okuruna doğru titiz, ağırca, yazının inceliğini, kırılganlığını bilerek devam ediyor. Kalem elden düşmesin, susan diller şiir olsun, öykü olsun, okunsun, dokunsun istedik. Elbette hüzün yansıdı dergimize. Bu yılın ilk dosya konusunu, “Mektuplar”a ayırdık. Dile gelmeyen acıların, sonsuz suskunluğun, ümidin, ümitsizliğin kağıda yansıdığı edebi yazın türü olarak da edebiyatta yeri olan mektubu inceleme nedeni biraz da yaşadığımız bu olumsuz durumlar oldu. Usta kalemlerin mektuplarında insanlığın savaşta, aşkta, açlıkta eşitlendiğini görmek bize neler hissettirir bilemiyoruz ama bu ay yürekten taşan, düşündüren pek çok yazıyla ortaya çıktık. Hem derginin yıldönümünü hem de yeni ekip arkadaşlarımızın aramıza katılımının kutlamasını yapalım olmaz mı?

“Bir Yazar Niye Aşk Mektubu Yazar?” başlığıyla Mahmut Şenol,

“Mektuplardan Selam Olsun…” diyerek eski dost mektuplarıyla Işık Öğütçü,

“Nafia Hanım”a yazdığı mektupla C. Hakkı Zariç,

“Edebiyatta Mektup” konusunu özetleyen yazısıyla Ramazan Çinko,

“Şiddet, Ahlak ve Aşk” başlığı altında incelemesiyle Pınar Doğu,

“Anna Ahmatova”nın yaşamını, şairliğini duygu diliyle anlatan Sema Güler,

“Düşünmeden İnananlar İçin” adlı ilginç yazısıyla Yurdagül Sayıbaş,

“Ortodokslular”adlı sanat eleştirisi yazısıyla Utku Varlık,

Müzikte Pink Floyd grubundan “Syd Barrette”i Suat Bilgi,

Sinemada “Paradjanov” adlı efsane Ermeni Yönetmeni Sevan Ataoğlu yazdı.

Söyleşilerimizi ise, “Kızıma Mektuplar” adlı kitabı doğrultusunda Emre Kongar’la, Gülşah Elikbak

2016 Yılı Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’nü alan Haluk Oral’la, Ülkü Burhan

Daha bitmedi.

Geleneği yeniden gündemde tutan, vefalı, görgülü kuşak şairlerimizden,

Tuğrul Tanyol, Lale Müldür, W. Bahadır Bayrıl, Tarık Günersel şiirlerini nezaketle gönderdiler.

Tarihle ve tarihin tüm oyuncaklarıyla oynayan şair Oğuzhan Akay’ı, Oya Uysal’ın şiirlerini bu sayımızda yer verdik.

Gökhan Arslan, Cihan Oğuz, Ramazan Parladar, Derya Çolpan, Didem Gülçin Erdem, Emel İrtem, Serdar Koçak, Gökçenur Ç., Mustafa Atapay, Betül Tarıman, Gültekin Emre, İlayda Vurdum, dolunay Aker, B. Bulut Sağlam diğer şairlerimiz. Şiirleriyle EDEBİYATİST için unutulmaz bir sayı yarattılar.

Ve bir çeviri şiir; Joseph Haydn/ Yaradılış Oratoryosu’nu almanca aslından Süha K. Ergand siz okurlarımız için dilimize çevirdi.

EDEBİYATİST öyküsüz olmaz elbette.

Yeni yılın ilk sayısında değerli öykücülerimizden klişeden uzak, sağlam öyküleriyle varız.

Feryal Dilmaç’dan “Salyangoz”

Şengül Can’dan “Parotis”

Nil Sakman’dan “Bir İhtimalin Anatomisi”

Melike İnci’den “Yüzleşme”

Tekgül Arı’dan “Teyel”

Yaprak Öz’den “Dramatika”

Özgür Mutlu’dan “Hıp, Tuttum Dilimi”

Devrim Altıkulaç’dan “Nehir”

Lal Hitay’dan Mutlu Burak’ın öyküsü

Yunus Bektaşoğlu’ndan “Değinmeler”

Hakan Sipahioğlu’ndan “Can Suyu”

Bir kitap tanıtımı;

Carlos Maria Dominquez’in Kağıt Ev adlı eserini Fatma Nuran Avcı yazdı bu kez, özgün anlatımıyla.

Sürprizimiz de Bulmaca. Ersin Tezcan hazırladı.

Her işin önüne engeller çıkacaktır. Sorunlar biteceğe benzemiyor. Koşulların ağırlığı altında ezilmeden, iyi edebiyat adına ne yapabiliriz sorusuna verecek cevaplarla meşgul zihnimiz. Tek amacımız sayfalar içinde siz okurlara hayata dair, insana dair ne varsa bir parça bulmanızı sağlamak. Büyük vaatler, büyük tartışmalar ya da büyük hedeflerden çok okuruyla kenetlenmiş, güvenini kazanmış EDEBİYATİST olmak istiyoruz.

Sevgili okurlar, yeni EDEBİYATİST ailesi olarak yeni yılınızı kutluyoruz.