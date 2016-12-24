‘Edebiyatta mektup’ deyince ilk akla gelen,
Franz Kafka’nın babasına yazdığı mektup
olduğu iddia edilen o ünlü, ‘babaya mektup’
adıyla çevrilen yüz küsur sayfalık metindir.
Hatta daha da ileri gidilerek mektubun
adresine asla ulaşamadığını söyleyerek müthiş
bir duygusallık da katılır işin içine. Herkes pek
bir emindir Kafka’nın babasına yazdığı mektup
olduğundan… Bunlar bütünüyle bir iddiadan
ibarettir. Kesin olan şudur, mektup adresine
ulaşmıştır. Milyonlarca baba ve oğul bu
mektubu okumuştur. Metin, bütün oğulların
babalarına yazmayı düşündüğü ama bir türlü
yazamadığı bir mektuptur.
EDEBİYATTA MEKTUP / Ramazan Çinko
‘Edebiyatta mektup’ deyince ilk akla gelen,
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