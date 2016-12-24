EDEBİYATTA MEKTUP / Ramazan Çinko

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‘Edebiyatta mektup’ deyince ilk akla gelen,

Franz Kafka’nın babasına yazdığı mektup

olduğu iddia edilen o ünlü, ‘babaya mektup’

adıyla çevrilen yüz küsur sayfalık metindir.

Hatta daha da ileri gidilerek mektubun

adresine asla ulaşamadığını söyleyerek müthiş

bir duygusallık da katılır işin içine. Herkes pek

bir emindir Kafka’nın babasına yazdığı mektup

olduğundan… Bunlar bütünüyle bir iddiadan

ibarettir. Kesin olan şudur, mektup adresine

ulaşmıştır. Milyonlarca baba ve oğul bu

mektubu okumuştur. Metin, bütün oğulların

babalarına yazmayı düşündüğü ama bir türlü

yazamadığı bir mektuptur.

Devamı için…