Eski Sevgiliye Mektup / C. Hakkı ZARİÇ

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Nafia Hanım

Kuş sesleriyle gelirdim size. Göğün içinden geçip

gelirdim. Akdeniz’in sesine yaslanırdı sesim, maviye

şaşırmanın bütün anlamlarını yüklenir gelirdim.

Kurak toprakta biriken yağmur özlemiyle gelirdim

ellerinizi tutmaya.

Sirkeci’de yağmura yakalanmış akşam gibi

yorgundu sözcükler. Tedirgindim. Eşyaların kalbi

sızlıyordu evde. Boş çerçeveleri çöpe taşımaktan

yorgundum. Bir kentin kalabalığıyla, bir dağın

suskunluğuyla, bir ilçenin yalnızlığıyla sınıyordum

kendimi.

Devamı için…