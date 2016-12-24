Nafia Hanım
Kuş sesleriyle gelirdim size. Göğün içinden geçip
gelirdim. Akdeniz’in sesine yaslanırdı sesim, maviye
şaşırmanın bütün anlamlarını yüklenir gelirdim.
Kurak toprakta biriken yağmur özlemiyle gelirdim
ellerinizi tutmaya.
Sirkeci’de yağmura yakalanmış akşam gibi
yorgundu sözcükler. Tedirgindim. Eşyaların kalbi
sızlıyordu evde. Boş çerçeveleri çöpe taşımaktan
yorgundum. Bir kentin kalabalığıyla, bir dağın
suskunluğuyla, bir ilçenin yalnızlığıyla sınıyordum
kendimi.
Eski Sevgiliye Mektup / C. Hakkı ZARİÇ
Nafia Hanım
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