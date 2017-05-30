Geliri Sokak Hayvanlarına Bağışlanacak Olan “Pati Öyküleri” Seçkisi Çıktı!

Aslında bu kitap baharda yapraklarını açsın diye bir ağacı yüreklendirmek için saran, kesilmesin tek bir ağaç bile diye etrafında duvar olabilen, yoluna çıkan kuşları ürkütmemek için, ezmemek için bir karınca yuvasını ve hatta bir kedi fazla doyurabilmek için yolunu uzatan güzel kalpli insanların hatırına yazıldı. Hayatına, belki yalnızca yazın sıcağında kapısının önüne “bir kap su” koyarak dahi olsa bu sevimli varlıkları ortak eden insanların anlatacak öyküleri olmalıydı. Bu kitapta daha fazlasını bulmanız ümidiyle…
Öylesine bir sohbet sırasında bu kitapla ilgili fikrimi söylediğim an, tereddüt dahi etmeden “Hadi yapıyoruz.” diyen, beni yüreklendiren sevgili arkadaşım Fatih Ayan’a, fotoğraflarıyla ve daima değerli fikirleriyle destek olan Onur Kırkaç’a ve onun aracılığıyla tanıdığım Musa Tepe’ye, sevgi dolu kalbiyle çektiği fotoğrafları bana gönderen Doğa Göke’ye, aldığım her doğru ve yanlış kararda her zaman yanımda olarak varlığıyla güç veren canım anneme çok teşekkür ederim.
Emek verdiğiniz her şey çiçek açar ama bu kez bizimki “Miyav!” diyecek. Çünkü geliri sokak hayvanları yararına kullanılacak olan bu kitap, onlara yemek, yuva ve umut olacaktır. Bu yönüyle de bir sosyal sorumluluk projesi olan Kedi Öyküleri kitabında bizimle olan Haçiko Derneği’ne ve Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
“Pati Öyküleri” Yazarları…
Alper KAYA
Ayşegül Kocabıçak
Barış Çağrı GENÇ
Beril Erbil
Berna Durmaz Mehmetoğlu
Caner Almaz
Caner Turan
Çağdaş Turan
Doğan ATEŞ
Emel ASLAN
Emrah Ateş
Fatma Burçak
Hakan Bıçakcı
Hasan Cüneyt Bozkurt
Hatice Dökmen
Lal HİTAY
Melek Ertan
Mert KOZACIOĞLU
Murat S. Dural
Önder GÖKSAL
Özge ÖZKAN
Ramazan ÇİNKO
Seher KOCAKAYA
Semrin Şahin
Serkan Murat Kırıkcı
Serpil KAYA
Sevda GEDİK
Suzan Bilgen Ozgun
Ülkü Eren Burhan
Volkan Hacıoğlu
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