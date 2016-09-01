Gül Kurusu Küller / Gizem BİLGİN

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Kulağımın arkasına ilk pembe gülü, 25

Temmuz 1948 yılında takmıştı Leo. Berlin’in

yazlarında, bütün yıl sanki o hiç bitmeyecekmiş

gibi yağan yağmurları arardım. Haftasonları,

sıcaktan kaçmak için, şehrin ortasındaki parka

kendimi atardım. Annem gündüzleri uyurdu.

Erkek kardeşim Johan’ı alırdım yanıma.

Delicesine koşardı güzel kardeşim. Leo o öğlen, o

koca akasya gölgesinin altında yanıma geldiğinde,

Johan yanımda kestiriyordu. Üzerimde pembe

bir bluz vardı. Sana pembe çok yakışıyor dedi ve

taktı o küçük pembe goncayı kulağımın arkasına.

(Devamı)