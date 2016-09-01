Kulağımın arkasına ilk pembe gülü, 25
Temmuz 1948 yılında takmıştı Leo. Berlin’in
yazlarında, bütün yıl sanki o hiç bitmeyecekmiş
gibi yağan yağmurları arardım. Haftasonları,
sıcaktan kaçmak için, şehrin ortasındaki parka
kendimi atardım. Annem gündüzleri uyurdu.
Erkek kardeşim Johan’ı alırdım yanıma.
Delicesine koşardı güzel kardeşim. Leo o öğlen, o
koca akasya gölgesinin altında yanıma geldiğinde,
Johan yanımda kestiriyordu. Üzerimde pembe
bir bluz vardı. Sana pembe çok yakışıyor dedi ve
taktı o küçük pembe goncayı kulağımın arkasına.
Gül Kurusu Küller / Gizem BİLGİN
Kulağımın arkasına ilk pembe gülü, 25
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