GÜZEL GÜNLER / Nilüfer Altunkaya

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Akşamın bu saatinde yorgun, neşesiz, ter

kokulu, benzer yazgıların insanlarıyla tıklım tıklım

dolu otobüsten güç bela indi. İner inmez demir gibi

bir soğuğa çarptı. Her adımda daha da taşıyamaz

oldu bedenini. Teri sırtında buz kesti.

Ömrünün çeyreğine yokuş olmuş Dere

Sokağı’nın girişindeki Hacı Süleyman’ın bakkalına

uğradı. Kokusu değişmişti dükkânın. Eskiden

tütün kolonyası kokan ağır havası hafiflemiş, loşluk

yerini ışığın kıpırtılarına bırakmış, içeri girer

girmez adeta yavaşlayan zaman normal hızına

kavuşmuştu.

Yasin babasının tüm izlerini silmek ister gibiydi

dükkândan. Cemile her değişimde bu çabayı

hissediyordu.

(Devamı)