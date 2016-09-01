“Kardeşimle her sabah yedide okula giderken
onu arabası ile bizim evin önünden geçerken
görürdük. Sonra da sınıfta derste iken camdan
dışarı baktığımda, okulun karşındaki dört yol
ağzında, kırtasiyenin yanında arabası ile beklerken
bulurdum. Onunla konuşmak, adının neden benim
ve kardeşim gibi Kemal, Mehmet ya da diğer
insanlarınki gibi değil de “Hacı Yağı” olduğunu
sormak isterdim. Ama her defasında konuşmaya
çekinir bir şey soramaz, sadece yanımızdan geçerken
hayranlıkla onu ve arabasını izlemekle yetinirdim.
Sonra da ona soracaklarımı Mehmet’e sorar, onun
‘oğlum deli o adam, ondan Hacı Yağı diyorlar’
demesine isyan edip küserdim kardeşime.”
Hacı Yağı / Fatih Ayan
“Kardeşimle her sabah yedide okula giderken
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