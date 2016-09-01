Hacı Yağı / Fatih Ayan

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“Kardeşimle her sabah yedide okula giderken

onu arabası ile bizim evin önünden geçerken

görürdük. Sonra da sınıfta derste iken camdan

dışarı baktığımda, okulun karşındaki dört yol

ağzında, kırtasiyenin yanında arabası ile beklerken

bulurdum. Onunla konuşmak, adının neden benim

ve kardeşim gibi Kemal, Mehmet ya da diğer

insanlarınki gibi değil de “Hacı Yağı” olduğunu

sormak isterdim. Ama her defasında konuşmaya

çekinir bir şey soramaz, sadece yanımızdan geçerken

hayranlıkla onu ve arabasını izlemekle yetinirdim.

Sonra da ona soracaklarımı Mehmet’e sorar, onun

‘oğlum deli o adam, ondan Hacı Yağı diyorlar’

demesine isyan edip küserdim kardeşime.”

(Devamı)