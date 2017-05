Hakkımızda

2 SHARES Paylaş Tweetle

Başlarken…

2014 yılı sonlarına doğruydu. Bir araya gelerek edebiyat adına bir şeyler yapmanın ne kadar keyifli olduğundan, bu hayatın içindeki olumsuzlukları edebiyatın ne denli yumuşattığından bahsediyorduk. Hepimiz uzun zamandır yazıyorduk var olan gerçekleri, gerçeklerden yola çıkarak oluşturduğumuz hayali evrenimizi ya da hiç var olmamış/olmayacak imgeleri… Kendimizce yazarak dillendirdiğimiz, belki de fazlaca düğümlediğimiz yazılar üzerine konuşurken çıktı bu düşünce. Henüz kimin söylediğini tam olarak netleştiremediğimiz yazılı/matbu çıkma fikri. Çeşitli duygu geçişlerini bir arada yaşadık öncelikle. Sorduğumuz her soru yeniden bağladı bizi bu fikre:

“Olur mu dedik, yapabilir miyiz?” dedik, “Birilerinin hayatına edebiyat ile dokunabilir miyiz?” dedik. “Şiiri, öyküyü, küçürek öyküyü, romanı, denemeyi ve sayamadığımız birçok türü okuyucularla buluşturabilir miyiz?” dedik, “Edebiyatı ekmek-su kadar elzem görenlerden olabilir miyiz/ edebiyata böyle görenlerin gözüyle bakabilir miyiz?” dedik, “Ütopya ile gerçeği, avangart ile gelenekseli bir arada verebilir miyiz?” dedik.

2015 sonlarına doğru Edebiyatist adıyla yeni ve belki de yine bir soluk olmaya geldik. Anladık ki edebiyat her daim insanlardan, yaşamın kendisinden ve hayallerin derdest edilmesinden besleniyor. Biz de derdest ettiğimiz hayallerimizi sizinle paylaşmanın keyfini yaşamaya geldik.

Edebiyatın her yerde, her durumda insan hayatına karışması elbette teknolojinin gelişmesi ile daha geniş bir alana evrildi. Biz Edebiyatist ailesi olarak e-dergi, e-gazete, e-kitap unsurundan her zaman beslendik. Sonra kokusunu içine çekebileceğiniz/dokunabileceğiniz bir dergide içimizde biriktirdiklerimizi paylaşmak istedik.

Biz, bazen yoğun bazen bıktırıcı derecede tempolu olan yaşamın içinden bir kalem ve biraz kâğıtla sıyrılabileceğimizi ve kim bilir belki de insanların bir sığınak aradıklarında akıllarına gelebilecek bir durak olmayı hedefledik. Umut olmayı, umutlanmak adına ikna olmayı/ikna edebilmeyi Edebiyatist’in unsurlarından biri olarak belirledik. Her ara sözümüzde üzerinde yaşadığımız mozaiğin bir parçasını sunmayı diledik.

Edebiyatist ailesi olarak bir kalem ve bir kâğıtla çıktığımız bu yolculukta heybemizi edebiyat ürünleri ile doldurmak ve insanları yakınlaştıran bir unsur adıyla anılmak dileğiyle…

Edebiyatist Ailesi