J.M.COETZEE VE POSTMODERN ROMAN / Bilge Bulut

24 SHARES Paylaş Tweetle

“Kırsal’ın Ortasında” ( IntheHeart of the Country), 2003 yılında Nobel ödülü almış olan Güney Afrikalı yazar J.M.Coetzee’nin ikinci romanıdır. Yazarın daha çok bilinen romanlarından birkaçı ise “Utanç”, “Barbarları Beklerken” ve “Düşman”dır. Coetzee ile tanışmam geç oldu. ODTÜ kütüphanede gezinip kendime yaz için okunacak kitap ararken İngiliz edebiyatı rafında gözüme takıldı adı. Araştırınca kim olduğunu, çok yönlü zekâsı etkiledi beni önce. Üniversitede hem matematik hem de İngilizce eğitimi almış, daha sonra Cape Town üniversitesinde İngiliz edebiyatı profesörlüğü yapmış, daha öncesinde bir dönem bilgisayar programcısı olmuş bir yazar. Güney Afrika doğumlu, ailesi Hollanda göçmeni, 1960’tan sonra Londra’ya taşınmış ama doktorasını Texas’ta yapmış olması, en sonunda Avustralya vatandaşı olması mayasında birçok dili, toprağı, kültürü harmanlamış.

(Devamı)