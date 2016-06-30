J.M.COETZEE VE POSTMODERN ROMAN / Bilge Bulut

“Kırsal’ın Ortasında” ( IntheHeart of the Country), 2003 yılında Nobel ödülü almış olan Güney Afrikalı yazar J.M.Coetzee’nin ikinci romanıdır. Yazarın daha çok bilinen romanlarından birkaçı ise “Utanç”, “Barbarları Beklerken” ve “Düşman”dır. Coetzee ile tanışmam geç oldu. ODTÜ kütüphanede gezinip kendime yaz için okunacak kitap ararken İngiliz edebiyatı rafında gözüme takıldı adı. Araştırınca kim olduğunu, çok yönlü zekâsı etkiledi beni önce. Üniversitede hem matematik hem de İngilizce eğitimi almış, daha sonra Cape Town üniversitesinde İngiliz edebiyatı profesörlüğü yapmış, daha öncesinde bir dönem bilgisayar programcısı olmuş bir yazar. Güney Afrika doğumlu, ailesi Hollanda göçmeni, 1960’tan sonra Londra’ya taşınmış ama doktorasını Texas’ta yapmış olması, en sonunda Avustralya vatandaşı olması mayasında birçok dili, toprağı, kültürü harmanlamış.
Edebiyat dostu arkadaş; burada sadece Michael Albert’tan bir alıntıyla sizi yanıtlıyorum:
” Rasyonaliteden bir süreliğine uzaklaşma niyetinde olmayanın işine yaramaz. Ne karşı çıkılabilir ne de yanlış olduğu ortaya konulabilecek kadar anlaşılabilir. Bunu yapmaya teşebbüs eden olduysa, her şeyden önce teoriyi anlamadığı öne sürülerek alay edilir.” (Postmodernizm ve Sol Sah: 19)Albert Einstein İzafiyeti anlatırken kendiside tökezliyor ancak anlattıklarını çoğunluğun anlamadığını görünce İQ larının düşük olduğunu söylüyormuş.Sevgilerimle.
Bu benim Postmodernizme ve Postmodern edebiyata dair düşüncem. Sevgiler.