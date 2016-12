Jilet / Selma Hangül

27 SHARES Paylaş Tweetle

Hiç bakmamışım bir halının dokusuna

bu kadar yakından. Hiç görmemişim

iplerin birbiri içine geçmiş hâlini. Sen

daha önce inceledin mi hiç?

“Hayır.”

Bulanık mı odadaki her şey?

“Yok yok, gözündeki suların yanıltması seni

o. Ayla hadi bırak bunları, ne yapıyorsun burda?

Gitmelisin artık. Birazdan gelecek ve görecek

tüm bunları. Soracak “Kim yaptı, neden oldu, sen

ne yaptın, nasıl yapar, nasıl başladı?” diye. Ne

diyeceksin o zaman? Sen sandım mı diyeceksin,

öylece kapıyı açmamın tek nedeni kapıyı çalanın

sen olduğunu düşünmem mi diyeceksin? Ne de

olsa bugün buluşmak için konuştuk, anahtarı

her zamanki yerden al diyen sen değil misin mi

diyeceksin? Kalk artık, kalkarsan geçer.

Kalkarsan konuşmak zorunda da kalmazsın.

Bu kadar ağrıya sızıya, ruhunun dağılmışlığına

aldırmayıp bir de sözleriyle ezip geçemez kimse

seni hem. Kalk… Vücudunun ağrıması, ağzındaki

kan tadı yanıltmasın seni. Düzelecek her şey,

sileceksin bu ânı hayatından, kalk. Kalkarsan

geçer.”

(Devamı)