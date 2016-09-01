KAFAMDA BİR HİKAYE / Turan Dağlı

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Kafamda bir hikâye var. Varsa tabi. Hikâye

değil, kafam yani. Varlığından emin değilim de

ondan. Sadece varsayıyorum. Hikâyeye gelince

sanırım o da bir başka varsayım. Nihayetinde

kafamın varlığından emin değilsem hikâyenin

varlığından da emin olamam değil mi? Öte yandan

hikâyeyi hissedebiliyorum. Kafa yok, ama hikâye

var. Tuhaf. O hâlde nerede bu hikâye? Saçmalık.

Hikâye dediğin kafada olur. Bu çok çelişkili bir

durum…

Galiba gereğinden fazla sorguluyorum. Hikâye

bir şekilde gelmiş bana ve kendini yazdırmak

istiyor, hepsi bu. Bu durumda ben de onun

yazarı olmuş oluyorum. Sonuçta hikâyenin beni

tercih etmiş olması da bunu doğruluyor. Neden

uzatıyorum ki? Şimdi tek arzum bu hikâyeyi

okurlarıma aktarabilmek… Bu çok heyecan verici…

Samimiyetle söylüyorum, bunu başarabilirsem,

çanağına mangır düşen Hint fakiri kadar mutlu

olacağım.

(Devamı)