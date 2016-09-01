Kafamda bir hikâye var. Varsa tabi. Hikâye
değil, kafam yani. Varlığından emin değilim de
ondan. Sadece varsayıyorum. Hikâyeye gelince
sanırım o da bir başka varsayım. Nihayetinde
kafamın varlığından emin değilsem hikâyenin
varlığından da emin olamam değil mi? Öte yandan
hikâyeyi hissedebiliyorum. Kafa yok, ama hikâye
var. Tuhaf. O hâlde nerede bu hikâye? Saçmalık.
Hikâye dediğin kafada olur. Bu çok çelişkili bir
durum…
Galiba gereğinden fazla sorguluyorum. Hikâye
bir şekilde gelmiş bana ve kendini yazdırmak
istiyor, hepsi bu. Bu durumda ben de onun
yazarı olmuş oluyorum. Sonuçta hikâyenin beni
tercih etmiş olması da bunu doğruluyor. Neden
uzatıyorum ki? Şimdi tek arzum bu hikâyeyi
okurlarıma aktarabilmek… Bu çok heyecan verici…
Samimiyetle söylüyorum, bunu başarabilirsem,
çanağına mangır düşen Hint fakiri kadar mutlu
olacağım.
KAFAMDA BİR HİKAYE / Turan Dağlı
Kafamda bir hikâye var. Varsa tabi. Hikâye
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