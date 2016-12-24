Eskiden mektuplar uzaklardaki insanları
birbirine yakınlaştırır, haberleşmelerini
sağlardı. Yıllar sonraya kaldığında anı
olur, o günleri anımsamamıza yarardı. Bir de
bu mektupların belge değeri taşıyanları vardı
ki, araştırmacılar için bulunmaz birer nimetti.
Zaman zaman sandıkların dibinden çıkan bu eski
sararmış mektuplar, size geçmişte yaşananları
anlatırdı. Bir de bunlar eski Türkçe ile yazılmışsa
daha da bir merak ve heyecan sarardı okuyacak
olanları.
Mektuplardan Selam Olsun / Işık Öğütçü
Eskiden mektuplar uzaklardaki insanları
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