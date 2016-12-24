Mektuplardan Selam Olsun / Işık Öğütçü

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Eskiden mektuplar uzaklardaki insanları

birbirine yakınlaştırır, haberleşmelerini

sağlardı. Yıllar sonraya kaldığında anı

olur, o günleri anımsamamıza yarardı. Bir de

bu mektupların belge değeri taşıyanları vardı

ki, araştırmacılar için bulunmaz birer nimetti.

Zaman zaman sandıkların dibinden çıkan bu eski

sararmış mektuplar, size geçmişte yaşananları

anlatırdı. Bir de bunlar eski Türkçe ile yazılmışsa

daha da bir merak ve heyecan sarardı okuyacak

olanları.

Devamı için…