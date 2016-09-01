MÜLAKATTA / Tahsin Çember

12 SHARES Paylaş Tweetle

Kadınların memeleri vardı ve bu erkeklere

yapılmış en büyük haksızlıktı. Çünkü erkeklere,

memelere muadil olabilecek herhangi bir organı

tanrı uygun görmemişti. O yüzden ki baştan çıkarma

konusunda kadınlar, erkeklerden yedi kat daha

üstündü.

Tam olarak böyle düşünüyordum, bulunduğum

ana konsantre olup bu düşünceleri beynimden bir

an önce atmam lazımdı ama ben sadece bunları

düşünüyordum. Kafamın içi dopdolu olmasına

rağmen bir kavanoz ters çevrildiğinde büyük parçanın

öne gelip geriye kalanların dökülmesini engellemesi

gibi ben sadece memeleri düşünüyordum. Aslında

düşündüğüm tam olarak memeler de değildi.

Memelerle nasıl göz göze gelmem, onun hesaplarını

yapıyordum.

(Devamı)