Kadınların memeleri vardı ve bu erkeklere
yapılmış en büyük haksızlıktı. Çünkü erkeklere,
memelere muadil olabilecek herhangi bir organı
tanrı uygun görmemişti. O yüzden ki baştan çıkarma
konusunda kadınlar, erkeklerden yedi kat daha
üstündü.
Tam olarak böyle düşünüyordum, bulunduğum
ana konsantre olup bu düşünceleri beynimden bir
an önce atmam lazımdı ama ben sadece bunları
düşünüyordum. Kafamın içi dopdolu olmasına
rağmen bir kavanoz ters çevrildiğinde büyük parçanın
öne gelip geriye kalanların dökülmesini engellemesi
gibi ben sadece memeleri düşünüyordum. Aslında
düşündüğüm tam olarak memeler de değildi.
Memelerle nasıl göz göze gelmem, onun hesaplarını
yapıyordum.
MÜLAKATTA / Tahsin Çember
Kadınların memeleri vardı ve bu erkeklere
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