ORTODOKSLUKLAR 1 / Utku Varlık

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Sanki Ece Ayhan’ın şiirindeki absürt’ü yaşıyor

sanat; ama hangi sanat diye sorarsanız;

MODERN sözcüğünün tersyüz ettiği, görsele

özgü tüm anlatımı içeren “PLASTİK SANATLAR”

konumuna geliyoruz.

Önce 19. yüzyıla özgü, insana dair can sıkıntısından

kaynaklanan bir başkaldırma diyebiliriz; öteki

yüzyıl, iki büyük harbin yıkıntılarından doğmuş

bir bunalımın dışa vuruşu! Bugün geldiğimiz yer;

insandan çıkan her şey sanat, herkes sanatçı olabilir;

sanat “anlamsız” da olsa ona bir kulp takarız,

giderek “ekol” olur ve bir varoluş kazanır, alınır

satılır giderek değer sistemiyle bir yatırım kazanır.

İşte günümüze uzanan “Plastik Sanatların” kısa bir

kuram ve kuralları! Akademik resim’e karşı tavır ve

onu eleştirisi, resmin içeriğinden daha çok tekniği

dışlamak adına; bir olguyu tersyüz etmek, figürü

silmek, sonuçta “abstre” ye uzanan başka bir kavga.

1910 yılında Roland Dorgeles adında bir ressam,

bir dostunun eşeğinin kuyruğuna fırça bağlayarak,

resmi tanıkların kontrolünde yaptırdığı abstre

pentür: “Adriyatik’de Uykuya Dalmış Güneş”,

Baroni takma adıyla ünlü bir salonda sergilenip,

iyi eleştiriler alarak satılınca; ressamın yazdığı

anarşist manifestasyon okunuyor ve eşek ünlü bir

ressam oluyor.

Devamı için…