Sanki Ece Ayhan’ın şiirindeki absürt’ü yaşıyor
sanat; ama hangi sanat diye sorarsanız;
MODERN sözcüğünün tersyüz ettiği, görsele
özgü tüm anlatımı içeren “PLASTİK SANATLAR”
konumuna geliyoruz.
Önce 19. yüzyıla özgü, insana dair can sıkıntısından
kaynaklanan bir başkaldırma diyebiliriz; öteki
yüzyıl, iki büyük harbin yıkıntılarından doğmuş
bir bunalımın dışa vuruşu! Bugün geldiğimiz yer;
insandan çıkan her şey sanat, herkes sanatçı olabilir;
sanat “anlamsız” da olsa ona bir kulp takarız,
giderek “ekol” olur ve bir varoluş kazanır, alınır
satılır giderek değer sistemiyle bir yatırım kazanır.
İşte günümüze uzanan “Plastik Sanatların” kısa bir
kuram ve kuralları! Akademik resim’e karşı tavır ve
onu eleştirisi, resmin içeriğinden daha çok tekniği
dışlamak adına; bir olguyu tersyüz etmek, figürü
silmek, sonuçta “abstre” ye uzanan başka bir kavga.
1910 yılında Roland Dorgeles adında bir ressam,
bir dostunun eşeğinin kuyruğuna fırça bağlayarak,
resmi tanıkların kontrolünde yaptırdığı abstre
pentür: “Adriyatik’de Uykuya Dalmış Güneş”,
Baroni takma adıyla ünlü bir salonda sergilenip,
iyi eleştiriler alarak satılınca; ressamın yazdığı
anarşist manifestasyon okunuyor ve eşek ünlü bir
ressam oluyor.
ORTODOKSLUKLAR 1 / Utku Varlık
Sanki Ece Ayhan’ın şiirindeki absürt’ü yaşıyor
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