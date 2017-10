PATİ ÖYKÜLERİ

2 SHARES Paylaş Tweetle

Yazar : KOLLEKTİF

ISBN : 978-605-67262-4-8

Ebat : 13,5 x 21,5 cm

Fiyatı : 16 TL

Türü : ÖYKÜ

Sayfa Sayısı : 220

Dağıtım Tarihi : 03 HAZİRAN 2017

Aslında bu kitap baharda yapraklarını açsın diye bir ağacı yüreklendirmek için saran, kesilmesin tek bir ağaç bile diye etrafında duvar olabilen, yoluna çıkan kuşları ürkütmemek için, ezmemek için bir karınca yuvasını ve hatta bir kedi fazla doyurabilmek için yolunu uzatan güzel kalpli insanların hatırına yazıldı. Hayatına, belki yalnızca yazın sıcağında kapısının önüne “bir kap su” koyarak dahi olsa bu sevimli varlıkları ortak eden insanların anlatacak öyküleri olmalıydı. Bu kitapta daha fazlasını bulmanız ümidiyle…

Öylesine bir sohbet sırasında bu kitapla ilgili fikrimi söylediğim an, tereddüt dahi etmeden “Hadi yapıyoruz.” diyen, beni yüreklendiren sevgili arkadaşım Fatih Ayan’a, fotoğraflarıyla ve daima değerli fikirleriyle destek olan Onur Kırkaç’a ve onun aracılığıyla tanıdığım Musa Tepe’ye, sevgi dolu kalbiyle çektiği fotoğrafları bana gönderen Doğa Göke’ye, aldığım her doğru ve yanlış kararda her zaman yanımda olarak varlığıyla güç veren canım anneme çok teşekkür ederim.

Emek verdiğiniz her şey çiçek açar ama bu kez bizimki “Miyav!” diyecek. Çünkü geliri sokak hayvanları yararına kullanılacak olan bu kitap, onlara yemek, yuva ve umut olacaktır. Bu yönüyle de bir sosyal sorumluluk projesi olan Kedi Öyküleri kitabında bizimle olan “Pati Öyküleri” Yazarları…

Alper KAYA

Ayşegül Kocabıçak

Barış Çağrı GENÇ

Beril Erbil

Berna Durmaz Mehmetoğlu

Caner Almaz

Caner Turan

Çağdaş Turan

Doğan ATEŞ

Emel ASLAN

Emrah Ateş

Fatma Burçak

Hakan Bıçakcı

Hasan Cüneyt Bozkurt

Hatice Dökmen

Lal HİTAY

Melek Ertan

Mert KOZACIOĞLU

Murat S. Dural

Önder GÖKSAL

Özge ÖZKAN

Ramazan ÇİNKO

Seher KOCAKAYA

Semrin Şahin

Serkan Murat Kırıkcı

Serpil KAYA

Sevda GEDİK

Suzan Bilgen Ozgun

Ülkü Eren Burhan

Volkan Hacıoğlu

EDEBİYATİST YAYINLARI

Tel: (0) 212 232 10 52 Faks: (0) 212 343 3847

www.edebiyatist.com