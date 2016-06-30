Sanrı / Türkan Gültekin

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Korkunç bir mutsuzluk vardı yüzünde sanki içinde bir ihtiyar gizliydi. Ruhunda gizemli bir savaş başlamışçasına, şaşılacak ölçüde düşünceli ve kederli gözüktü bana. Boyundan büyük bir işe kalkıştığını düşünen, hayallerini hep ertelemiş bir insan ürkekliğinde bakıyordu. Oysa bakanın gözlerini kilitleyebileceği güzelliği ve tüm buzları eritebilecek bakışları vardı. İri siyah gözleri kendinden sürmeli, bembeyaz teni ışıl ışıldı. Omuzlarına dökülen dalgalı saçlarında gönüllü kaybolabilirdiniz. “Yarın hava kötü olacak!” dedim, cevap vermedi. Benim kötümserliğime katılmadı.

(Devamı)