Sanrı / Türkan Gültekin

Korkunç bir mutsuzluk vardı yüzünde sanki içinde bir ihtiyar gizliydi. Ruhunda gizemli bir savaş başlamışçasına, şaşılacak ölçüde düşünceli ve kederli gözüktü bana. Boyundan büyük bir işe kalkıştığını düşünen, hayallerini hep ertelemiş bir insan ürkekliğinde bakıyordu. Oysa bakanın gözlerini kilitleyebileceği güzelliği ve tüm buzları eritebilecek bakışları vardı. İri siyah gözleri kendinden sürmeli, bembeyaz teni ışıl ışıldı. Omuzlarına dökülen dalgalı saçlarında gönüllü kaybolabilirdiniz. “Yarın hava kötü olacak!” dedim, cevap vermedi. Benim kötümserliğime katılmadı.
Sanrı öyküsünün devamını kesinlikle açamıyorum.o nedenle yorum yapamıyorum.
Teşekkür ve Selamlar. B. B.
Hocam dergi olarak aıp takip etmeniz gerekiyor sevgilerimle
Harika bir hikaye. Çok akıcı ve açık bir dil kullanılmış. Yeni hikayelerinizi heyacanla bekliyorum.
Begeniniz beni çok mutlu etti, çok teşekkür ederim sevgilerimle.
Çok güzel ve duru bir anlatım.Okuуucu olαrαk duyguların αtmoѕferine girebiliуoruz. Başka hikayelerini de okumak dileğimle.
Çok teşekkür ederim, duyguları daha çok yaşatma uğraşılarımla yazmaya devam edeceğim sevgilerimle.
Kendimi hikayenin içinde buldum sanki yaşadım, kalemine ve yüreğine sağlık Türkan Gültekin
Çok mutlu oldum, teşekkür ederim,içimizden gerçek hikayeler yazmaya devam edeceğim sevgilerimle.
Dilinin sadeliği ve akıcılığı, konunun işlenişi güzel bir tad bırakıyor okuyucuda. Böyle bir anlatımla öykünün içine dalmamak mümkün değil. Kalemine yüreğine sağlık Türkan Gültekin.
Çok teşekkür ederim, daha güzel öykülerde bulaşmak üzere sevgilerimle.
Sevgili Türkancım,
Öykünün yalnızca açık olarak görülebilen kısmını okudum. Gersini malesef okuyamadım ama en azından okuyabildiğim kısacık bir bölüm dahi harika bir anlatımla yazılmış bir öykü olduğu duygusunu veriyor. Açıkçası sende de bu beklenirdi. Tebrik eder, devamı ile ilgili nasıl okuyabileceğim konusunda yardımını rica ederim. Ayrıca bununla kalmayıp yenilerini de bekleriz.
Sevgiler
Ersel dayın