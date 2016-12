Şiddet, Ahlak ve Aşk / Pınar DOĞU

6 SHARES Paylaş Tweetle

Eski bir öğretiyi tekrarlar gibi sürekli aynı

dilekte bulunuyoruz son zamanlarda…

Günlük hayatın her aşamasına sızan,

kelimeleri bile utandıran, irili ufaklı her tür

şiddetin karşısına insanı en saf haline kavuşturan,

sosyal uyum adına takındığı maskelerini gönüllü

çıkarttıran, kaderle anlaşmasını bozup en ufak bir

değişim ihtimalinin titreşimiyle kendini bizzat sil

baştan yaratmasına imkân veren o eşsiz rehberi, o

biricik aynayı yani her manasıyla aşkı koyabilsek…

Hangi aşkı? Her yerde “aşk” var. Bir şeyin kıymet

kazanması için nadir bulunması yeter sebep midir

peki? Bolluk, kıymetlinin düşmanı değil miydi?

Herşeyin durmadan çoğaldığı günümüzde kıymetli

kalan nedir öyleyse?

Devamı için…