Eski bir öğretiyi tekrarlar gibi sürekli aynı
dilekte bulunuyoruz son zamanlarda…
Günlük hayatın her aşamasına sızan,
kelimeleri bile utandıran, irili ufaklı her tür
şiddetin karşısına insanı en saf haline kavuşturan,
sosyal uyum adına takındığı maskelerini gönüllü
çıkarttıran, kaderle anlaşmasını bozup en ufak bir
değişim ihtimalinin titreşimiyle kendini bizzat sil
baştan yaratmasına imkân veren o eşsiz rehberi, o
biricik aynayı yani her manasıyla aşkı koyabilsek…
Hangi aşkı? Her yerde “aşk” var. Bir şeyin kıymet
kazanması için nadir bulunması yeter sebep midir
peki? Bolluk, kıymetlinin düşmanı değil miydi?
Herşeyin durmadan çoğaldığı günümüzde kıymetli
kalan nedir öyleyse?
Şiddet, Ahlak ve Aşk / Pınar DOĞU
Eski bir öğretiyi tekrarlar gibi sürekli aynı
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