SIRADAN MEVZULAR / RAMAZAN ÇİNKO

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Yazar : RAMAZAN ÇİNKO

ISBN : 978-605-67262-7-9

Ebat : 13,5 x 21X5 cm

Fiyatı : 18 TL

Türü : ROMAN

Sayfa Sayısı : 222

Dağıtım Tarihi : 26 EYLÜL 2017

‘Kollektif akıl ne demek hocam?’

‘Teknik bilgi’,dedi.İcatlar o sayede yapılıyordu.

Birbirlerinden nasıl haberdar oluyorlardı?

‘Telefon açarak.’

‘Telefondan önce?’

‘Güvercinle.’

‘Ondan önce?’

‘Dumanla.’

‘Ondan öce?’

Habeer edecek bir gelişme yoktu henüz bakınıyorlardı.

Tarih haklı nedenlerin yani zihnin başlatığı mevzudan habersiz, bedenlerin sürdürdüğü savaşlardan ibadetti.

Sürekli bir şimdinin içinde yaşamaya makhumduk çünkü her defasında dünyaya çocuk olarak geliyorduk.

Okuyup yazmayı öğrenmiştim şimdi de sıra ne okuyup ne yazacağımı öğrenmeye gelmişti.

Bedenimin yaşayacak tek bir hayatı vardı ama zihnimin binlerce.

Mesafeler cetvelle davranışlar vicdanla ölçülürdü.

EDEBİYATİST YAYINLARI

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