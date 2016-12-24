Söze, 2016 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Bu ödül aslında
sizin okuyucularınızın da iyi kitap peşinde olduğunun göstergesidir deyip kendime de pay
çıkarıyorum. Bu ödüle layık görülen kitabınız “Bir Roman Kahramanı Orhan Veli” ile onun
bilinmezine doğru tuttuğunuz ışıkla, “Garip” şiire neden gönül verdiğimizi bir kez daha
anlıyoruz. “Şiir Hikayeleri” ile “kelimenin hesabı” diye tarif ettiğiniz nice şiirin sırrına erip,
“Erol Güney gibi naif bir kişiliği yine sizin “Erol Güney’in Ke(n)disi” kitabınızla tanıyoruz. Ve
ısrarla okullarda ders kitabı yapılmalı dediğim kitabınız “Bir İmzanın Peşinden”…
Söyleşi / Haluk Oral – Ülkü Burhan
Söze, 2016 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Bu ödül aslında
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