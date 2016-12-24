Söyleşi / Haluk Oral – Ülkü Burhan

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Söze, 2016 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünüzü kutlayarak başlamak istiyorum. Bu ödül aslında

sizin okuyucularınızın da iyi kitap peşinde olduğunun göstergesidir deyip kendime de pay

çıkarıyorum. Bu ödüle layık görülen kitabınız “Bir Roman Kahramanı Orhan Veli” ile onun

bilinmezine doğru tuttuğunuz ışıkla, “Garip” şiire neden gönül verdiğimizi bir kez daha

anlıyoruz. “Şiir Hikayeleri” ile “kelimenin hesabı” diye tarif ettiğiniz nice şiirin sırrına erip,

“Erol Güney gibi naif bir kişiliği yine sizin “Erol Güney’in Ke(n)disi” kitabınızla tanıyoruz. Ve

ısrarla okullarda ders kitabı yapılmalı dediğim kitabınız “Bir İmzanın Peşinden”…

Devamı için…