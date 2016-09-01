25 Temmuz 2016’da aramızda ayrılan Halil
İnalcık, büyük bir bilim insanıydı. Aslına bakarsanız
kendisiyle yüz yüze tanışma şerefine eremedim.
Eserleri en büyük tanışıklığım kendisiyle… Bu
şekilde tanışmak ise gizemli bir insanın dünyasına
yolculuk yapmak gibi tutkulu…
Anımsıyorum da “Halil İnalcık ile Tarih
Sohbetleri” her hafta heyecanla beklediğim sayılı
televizyon programlarından biriydi. Tarihle
ilgili öğrendiğim birçok bilginin de sahibiydi
kendisi. Bu nedenle ölüm haberini aldığımda bir
öğretmenimi kaybetmişim gibi hissettim, boğazım
düğümlendi. Çünkü bir tarih, sessiz sedasız göçüp
gitmişti. Türkiye’nin yetiştirdiği büyük bir tarihçiyi
kaybetmenin derin üzüntüsü herkes gibi beni de
sardı
TARİH EMEKÇİSİ BİR BİLİM İNSANI HALİL İNALCIK / Semrin Şahin
25 Temmuz 2016’da aramızda ayrılan Halil
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