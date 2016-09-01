TARİH EMEKÇİSİ BİR BİLİM İNSANI HALİL İNALCIK / Semrin Şahin

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25 Temmuz 2016’da aramızda ayrılan Halil

İnalcık, büyük bir bilim insanıydı. Aslına bakarsanız

kendisiyle yüz yüze tanışma şerefine eremedim.

Eserleri en büyük tanışıklığım kendisiyle… Bu

şekilde tanışmak ise gizemli bir insanın dünyasına

yolculuk yapmak gibi tutkulu…

Anımsıyorum da “Halil İnalcık ile Tarih

Sohbetleri” her hafta heyecanla beklediğim sayılı

televizyon programlarından biriydi. Tarihle

ilgili öğrendiğim birçok bilginin de sahibiydi

kendisi. Bu nedenle ölüm haberini aldığımda bir

öğretmenimi kaybetmişim gibi hissettim, boğazım

düğümlendi. Çünkü bir tarih, sessiz sedasız göçüp

gitmişti. Türkiye’nin yetiştirdiği büyük bir tarihçiyi

kaybetmenin derin üzüntüsü herkes gibi beni de

sardı

(Devamı)