YAYINCILIK HİZMETLERİMİZ

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Editörlük Hizmeti

Standart Editörlük Hizmetinde kitabınızın yazım, anlatım ve ifade bozuklukları gözden geçirilir. Profesyonel Editörlük Hizmetinde ise profesyonel yazarlar tarafından, özüne hiç dokunulmadan, kitabınız üzerinde çok daha ayrıntılı bir düzenleme yapılır.

Mizanpaj

Kitabın sayfa tasarımı uzman personel tarafından yapılır ve son hali PDF formatında yazara iletilir.

Kapak Tasarımı

Yayına hazırlanan kitapların kapakları uzman grafikerler tarafından tasarlanmaktadır. Belirlenen kapak görseli üzerinden ön ve arka kapak tasarımı hazırlanır ve onay için JPEG formatında yazara iletilir.

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Yasal Sürecin Takibi

ISBN numarası alınması, bandrol başvurusu, bandrollerin teslim alınıp yayın sonrasında kitapların üzerine tek tek yapıştırılması ve Kültür Bakanlığı nüshalarının teslim edilmesi gibi yasal olarak zorunlu (ve aynı zamanda zahmetli) bütün işlemleri sizin adınıza sonuçlandırır.

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Baskı

EDEBİYATİST Yayınları yayınlamayı düşündüğünüz kitap adedine göre kitabınızın dijital ya da ofset basımını en uygun fiyata ve en kaliteli biçimde yaptırır.

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Dağıtım ve Satış

EDEBİYATİST’in Yayınladığı kitaplar D&R, Remzi, İnkılap, Dost gibi zincir mağazalarda satılır. İnternette kitap satılan bütün önemli sitelerde EDEBİYATİST Yayınlarına ait eserleri bulabilirsiniz. Emek Kitap, Final, Alfa ve Kida gibi en büyük dağıtıcılar aracılığıyla Türkiye’nin her yerindeki kitapçılara ulaşır.

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Tanıtım

EDEBİYATİST Yayınlarının kitap tanıtım hizmetleri kapsamında, hazırlanan basın bültenleri gazete ve dergilerin kitap eklerine, ilgili köşe yazarlarına ve edebiyatla ilgili periyodik yayınlara gönderilir.

İLETİŞİM

bilgi@edebiyatist.com

edebiyatistdergi@gmail.com

Telefon: 0(212) 230 10 52