2022 Seyhan Livaneli Öykü Yarışması Şartnamesi

Amaç

Edebiyat dünyamıza soluk katabilecek yeni yazarlar ortaya çıkarmak ve Seyhan Livaneli’nin değerli anısını yaşatmak.

Konu

Bellek

Katılım Koşulları

• Ödül, öykü türünde kitabı yayımlanmamış 18 yaş üzeri yazar ve yazar adaylarına açıktır. (Diğer türlerde kitabı yayımlanmış olmak, başvurmaya engel değildir.)

• Ödüle, iki öyküyle başvurulur. Öyküler elektronik ortamda veya kağıt baskı olarak yayımlanmamış, başka bir yarışmadan ödül almamış olmalıdır. Ve yarışmanın sonucu açıklanana kadar yayımlanmamalıdır.

• Her biri en fazla 1500 sözcük uzunluğunda iki öykü tek Word dosyası içinde gönderilmelidir.

• Başvuru, adayın kendisi tarafından, seyhanlivanelioykuyarismasi@edebiyatist.com e-posta adresine, 25 Ekim 2021 günü, saat 24:00’a kadar gönderilmelidir.

• Başvuru için gönderilen e-posta, iki Word dosyasından oluşmalıdır.

Birinci dosyada yazarın/adayın adı, iki öyküsünün adları, belirlediği rumuz, adresi, cep telefonu, e-posta adresi ve kısa özgeçmiş bilgisi bulunmalıdır. İki öykünün yer alacağı diğer dosyaya yazarın adı yazılmayacaktır.

Dosyaların her ikisi de, belirlenmiş olan rumuz adıyla kaydedilmiş olmalıdır; “rumuz-1” ve “rumuz-2” biçiminde.

Düzenleme kurulu, jüri üyelerine, ön elemeden geçen adayların dosyalarını isimsiz iletecektir.

• Düzenleme kurulu, adayların dosyalarını yönetmeliğe uygunluk, özensizlik, belirgin anlatım sorunu, yazım hatası gibi yönlerden inceleyecektir. Yarışmayı düzenleyen kurum, ön seçici kurul oluşturma yetkisine sahiptir.

• Ödüle gönderilen öykülerin hukukî sorumluluğu yazarına aittir. İntihal veya üçüncü kişilerin telif hakkı gibi durumlarda, sorumluluk yazara aittir.

• Seçici Kurul: Zülfü Livaneli (Jüri Başkanı), Hakan Akdoğan, Jale Sancak, Gaye Boralıoğlu, Menekşe Toprak, Barış İnce, Zafer Köse

• Seçici Kurul üyelerinin birinci derece yakınları, önceki senelerde ödülümüzü alan veya finale kalan yazarlar ödüle başvuramayacaktır.

• Seçici Kurul’un ödüle değer bulduğu yazarın hazırlayacağı öykü dosyası, Edebiyatist Yayınevi tarafından kitaplaştırılacaktır. Finale kalan 5 katılımcının öyküleri ise saygın edebiyat dergilerinde yayımlanacaktır.

• Kazanan, 10.01.2022 günü açıklanacak ve 22.01.2022’de (Seyhan Livaneli’nin doğum günü) ödül töreni düzenlenecektir. Pandemi nedeniyle ertelenen 2021 yılı ödül törenimiz de aynı gün yapılacaktır.